127 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак відбили на Покровському та Костянтинівському напрямках.

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Від початку доби 28 вересня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 60 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5200 дронів-камікадзе та здійснив 1850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили три атаки противника; одне боєзіткнення триває дотепер. Окупанти завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ та здійснили 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 26 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Мирне, Молодецьке та в напрямку Добропілля, Новогришиного, Сергіївки та Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та трьох — поранено; знищено дві одиниці автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 54 укриття ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, 11 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 223 укриття противника. Знищено або подавлено 175 безпілотних літальних апарати різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку, в районах Олександрограда та Березового.

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Дві атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, в районах населених пунктів Гірке та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка та Степногірськ.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.