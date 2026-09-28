Зеленський: росіяни почали додаткову мобілізацію, планують залучати більше іноземців

Росіяни почали додаткову мобілізацію. Планують збільшувати і залучення іноземців.

Про це повідомив Володимир Зеленський, за підсумками доповіді ГУР.

"І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо", - зазначив президент.

За даними розвідки, Росія продовжує залучати військових із Північної Кореї. Відомо, що на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання ще 10 тисяч. За словами президента, їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію.

Зеленський зазначив, що у відповідь Росія ділиться технологіями. За технічної підтримки РФ на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «шахед».

"Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. І важливо, щоб партнери відчували: треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі, і треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла і допомогла у свій час", - йдеться в заяві глави держави.