Сергій Кобець став заступником Міністра внутрішніх справ України

Він відповідатиме за кадрову політику, соціальний супровід та психологічне забезпечення, а також реалізацію ветеранської політики.

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Уряд призначив Сергія Кобця заступником Міністра внутрішніх справ України

Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Раніше він був на посаді заступника голови Нацполіції, начальником Департаменту кадрового забезпечення.

"Це фаховий керівник із багаторічним досвідом роботи в системі МВС та Національній поліції України", - заявив Вигівський.

Сергій Кобець куруватиме напрями кадрової політики, розвитку системи вищої освіти МВС, соціального супроводу та психологічного забезпечення. До його обов'язків входитиме також реалізація державної ветеранської політики.