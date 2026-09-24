Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €3 млрд

Це восьма виплата у межах Ukraine Facility.

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Найближчим часом Україна отримає майже €3 млрд від Євросоюзу. Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату в межах Ukraine Facility – Механізму підтримки України ЄС.

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, майже €800 млн із цієї суми вперше буде надано в межах Ukraine Support Loan – позики на підтримку України.

Схвалена сьогодні виплата стала можливою завдяки успішному виконанню Україною 10 цільових показників. На сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових показників, і це становить приблизно 88% показників, виконання яких на цей момент було заплановане.

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Фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, її відновлення та модернізацію, забезпечити функціонування державного управління та підтримати реформаторські зусилля країни, зазначено у пресрелізі.

Сьогодні Рада ЄС також включила до програми добровільний фінансовий внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (приблизно €92 млн) у формі безповоротної допомоги.

Ukraine Facility дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже надала додаткові добровільні внески на загальну суму понад €253 млн протягом останнього року.

Норвегія стала першою країною, яка не входить до ЄС, що зробила внесок до першого компонента Ukraine Facility. Нещодавно Велика Британія внесла понад €17 млн до другого компонента — «Інвестиційної рамки для України».