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Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €3 млрд

Це восьма виплата у межах Ukraine Facility. 

Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €3 млрд
Фото: Анна Стешенко

Найближчим часом Україна отримає майже €3 млрд від Євросоюзу. Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату в межах Ukraine Facility – Механізму підтримки України ЄС. 

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, майже €800 млн із цієї суми вперше буде надано в межах Ukraine Support Loan –  позики на підтримку України.

Схвалена сьогодні виплата стала можливою завдяки успішному виконанню Україною 10 цільових показників. На сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових показників, і це становить приблизно 88% показників, виконання яких на цей момент було заплановане.

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Фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, її відновлення та модернізацію, забезпечити функціонування державного управління та підтримати реформаторські зусилля країни, зазначено у пресрелізі. 

Сьогодні Рада ЄС також включила до програми добровільний фінансовий внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (приблизно €92 млн) у формі безповоротної допомоги.

Ukraine Facility дозволяє державам-членам ЄС, третім країнам та міжнародним організаціям робити добровільні внески. Швеція вже надала додаткові добровільні внески на загальну суму понад €253 млн протягом останнього року.

Норвегія стала першою країною, яка не входить до ЄС, що зробила внесок до першого компонента Ukraine Facility. Нещодавно Велика Британія внесла понад €17 млн до другого компонента — «Інвестиційної рамки для України».

  • Механізм підтримки України (Ukraine Facility) набув чинності 1 березня 2024 року і передбачає надання понад €50 млрд у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України до 2027 року.
  • Із цієї загальної суми понад €40 млрд передбачено на реформи та інвестиції, визначені в дорожній карті відновлення країни та її вступу до ЄС. Виплати здійснюються залежно від того, чи виконує Україна визначені цілі.
  • Після здійснення цієї восьмої виплати виплати Україні сягнуть понад €32 млрд у межах Ukraine Facility з середини 2024 року.
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