Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили зокрема роботу експортного коридору в Чорному морі.
Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Зеленський зазначив, що на кожному континенті є країни, які залежать від українського експорту продовольства. Вже є варіанти як його можна повністю відновити.
"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", - йдеться в заяві.
Лідери обговорили також двосторонні питання, такі як зона вільної торгівлі та потенційну Drone Deal.