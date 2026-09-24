Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

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Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили зокрема роботу експортного коридору в Чорному морі.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Зеленський зазначив, що на кожному континенті є країни, які залежать від українського експорту продовольства. Вже є варіанти як його можна повністю відновити.

"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", - йдеться в заяві.

Лідери обговорили також двосторонні питання, такі як зона вільної торгівлі та потенційну Drone Deal.