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Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

Лідери обговорили роботу експортного коридору в Чорному морі.

Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган
Фото: aa.com.tr

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили зокрема роботу експортного коридору в Чорному морі.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Зеленський зазначив, що на кожному континенті є країни, які залежать від українського експорту продовольства. Вже є варіанти як його можна повністю відновити. 

"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", - йдеться в заяві.

Лідери обговорили також двосторонні питання, такі як зона вільної торгівлі та потенційну Drone Deal. 

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