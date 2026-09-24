Зеленський назвав Путіна "нульовим пацієнтом війни" з трибуни Генасамблеї ООН

У своєму виступі з головної трибуни Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Путіна "нульовим пацієнтом", який поширює ідею війни по всьому світу.

Глава держави наголосив, що господар Кремля "постійно шукає когось, хто допоможе йому вбивати ще більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати ще більше територій" - замість того, щоб керувати власною державою.

За словами Зеленського, Путіна "важко взагалі уявити без війни". Від нього ідея війни "поширюватиметься далі, приносячи біль, нестабільність, нові ризики та кризи".

Президент України заявив, що удари Сил оборони по нафтовій галузі Росії мають на меті підірвати здатність ворога фінансувати війну та робити її жорстокішою і більш руйнівною. І поки Україна зупиняє Путіна, позбавляючи його фінансів і виробництва, "хтось у світі послаблює санкції проти російських олігархів, що дарує цій війні більше часу".

Зеленський поставив присутнім у залі у Нью-Йорку риторичне питання: "Чи вижила б ваша країна, якби вам довелося стикнутися з чимось подібним до того, з чим має справу Україна?"