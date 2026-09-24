Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав Путіна "нульовим пацієнтом війни" з трибуни Генасамблеї ООН

Послаблення санкцій "дарує війні більше часу", заявив Президент.

Зеленський назвав Путіна "нульовим пацієнтом війни" з трибуни Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

У своєму виступі з головної трибуни Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Путіна "нульовим пацієнтом", який поширює ідею війни по всьому світу.

Глава держави наголосив, що господар Кремля "постійно шукає когось, хто допоможе йому вбивати ще більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати ще більше територій" - замість того, щоб керувати власною державою.

За словами Зеленського, Путіна "важко взагалі уявити без війни". Від нього ідея війни "поширюватиметься далі, приносячи біль, нестабільність, нові ризики та кризи".

Президент України заявив, що удари Сил оборони по нафтовій галузі Росії мають на меті підірвати здатність ворога фінансувати війну та робити її жорстокішою і більш руйнівною. І поки Україна зупиняє Путіна, позбавляючи його фінансів і виробництва, "хтось у світі послаблює санкції проти російських олігархів, що дарує цій війні більше часу". 

Зеленський поставив присутнім у залі у Нью-Йорку риторичне питання: "Чи вижила б ваша країна, якби вам довелося стикнутися з чимось подібним до того, з чим має справу Україна?"

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies