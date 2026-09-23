Щонайменше 19 складів із гумдопомогою були зруйновані або пошкоджені.

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Гуманітарні операції в Україні стикаються з дедалі небезпечнішими умовами, що ускладнює доступ постраждалого від війни населення до необхідної допомоги.

Про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, пише "Укрінформ".

За словами ДіКарло, з січня до липня в Україні загинули 10 гуманітарних працівників, ще майже 40 отримали поранення.

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Також щонайменше 19 гуманітарних складів були серйозно пошкоджені або зруйновані. За словами представниці ООН, це призвело до втрати допомоги на мільйони доларів.

ДіКарло також повідомила, що гуманітарні конвої ООН зазнавали ударів, зокрема під час евакуації цивільного населення.

Заступниця генсека ООН наголосила, що атаки на гуманітарні об’єкти та працівників впливають не лише на безпеку самих співробітників.

За її словами, через це найбільш уразливі люди можуть залишатися без допомоги, від якої залежать.

Окремо ДіКарло зазначила, що цивільні на територіях України, які перебувають під тимчасовою окупацією Росії, значною мірою залишаються поза межами доступу ООН через відсутність необхідного доступу та погіршення безпекової ситуації.

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація. У місті та районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.