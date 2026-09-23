Українські прикордонники евакуювали 15 членів екіпажу судна в Чорному морі після атаки РФ

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У Чорному морі вночі 23 вересня російський ударний безпілотник атакував цивільне судно, яке прямувало після виходу з одного з українських портів. Унаслідок атаки загинув капітан судна.

Про це повідомили в ДПСУ.

Інформацію про ураження судна Морська охорона отримала вночі. До району події оперативно направили катери прикордонників для проведення пошуково-рятувальної операції.

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Коли рятувальники прибули до судна, там уже тривала пожежа. Вогонь пошкодив частину надбудови, а роботи ускладнювали сильне задимлення та висока температура. Крім того, зберігалася загроза повторної атаки.

Попри небезпечні умови, прикордонники розпочали евакуацію екіпажу. У результаті операції з судна вдалося вивезти 15 людей.

Через сильне задимлення та високу температуру тіло загиблого капітана на момент проведення основної евакуації дістати не вдалося.

Врятованих членів екіпажу доставили до найближчого безпечного порту, де їх оглянули медики.