Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Краматорську на Донеччині. Унаслідок артилерійського удару поранень зазнали 9 людей.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Атака сталася сьогодні об 11:45. Попередньо, ворог застосував РСЗВ "Ураган". Поліцейські задокументували наслідки обстрілу", – ідеться у повідомленні.

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Поранень зазнали четверо жінок і п’ятеро чоловіків віком від 46 до 74 років. Одна з жінок перебуває у важкому стані, її анкетні дані встановлюються.

У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи.

Також пошкоджено 8 приватних будинків.