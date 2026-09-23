Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Краматорську на Донеччині. Унаслідок артилерійського удару поранень зазнали 9 людей.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Атака сталася сьогодні об 11:45. Попередньо, ворог застосував РСЗВ "Ураган". Поліцейські задокументували наслідки обстрілу", – ідеться у повідомленні.
Поранень зазнали четверо жінок і п’ятеро чоловіків віком від 46 до 74 років. Одна з жінок перебуває у важкому стані, її анкетні дані встановлюються.
У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи.
Також пошкоджено 8 приватних будинків.
- Увечері 22 вересня російські окупанти завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.