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Зеленський: Якби Росія не вкрала Крим, не було би проблем із постачанням продукції через Чорне море

«Україна готова зі свого боку забезпечити спокійне, безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі», - заявив глава держави.

Зеленський: Якби Росія не вкрала Крим, не було би проблем із постачанням продукції через Чорне море
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Якби не російське вторгнення у Крим і анексія півострова, то не було б проблем із експортом продовольства та іншої продуції Чорним морем.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на шостому саміті міжнародної Кримської платформи.

«Якби Росія не вкрала Крим, якби Путін не перетворив Крим на джерело війни та величезну військову базу, зерно, добрива, дизель та пальне зараз вільно переміщалися б Чорним морем — так само, як це було до початку путінської війни», - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ має понести відповідальність за окупацію чужих територій і злочини на них.

Президент додав, що чимало партнерів приєдналися до роботи із захисту продовольчої безпеки та безпечного судноплавства в Чорному морі. 

«Єгипет, Індія, Туреччина вже запропонували нам свої варіанти, і вони є на папері. Ми згодні з шляхом, який може принести безпеку, і зараз чекаємо на відповідь Росії. Україна готова зі свого боку забезпечити спокійне, безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також готова зробити реальні кроки до деескалації. Нам потрібно з чогось починати, і Росія має почати з поваги до інших», - заявив Зеленський.

  • Шостий саміт Кримської платформи, за інформацією глави держави, зібрав понад 60 учасників, зокрема 16 лідерів із кожного континенту.
  • Уперше до заходу долучилися й Тринідад і Тобаґо. 
  • Кримська платформа була офіційно започаткована 23 серпня 2021 року на установчому саміті в Києві. Ідею створення такого саміту вперше озвучив Зеленський на 75-й сесії Генасамблеї ООН у вересні 2020 року.
  • Станом на 2025 рікт до платформи приєдналися понад 60 країн та міжнародних організацій. Серед учасників - країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Туреччина, а також міжнародні структури, як-от НАТО, ООН, ОБСЄ.
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