Зеленський: Якби Росія не вкрала Крим, не було би проблем із постачанням продукції через Чорне море

«Україна готова зі свого боку забезпечити спокійне, безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі», - заявив глава держави.

Якби не російське вторгнення у Крим і анексія півострова, то не було б проблем із експортом продовольства та іншої продуції Чорним морем.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на шостому саміті міжнародної Кримської платформи.

«Якби Росія не вкрала Крим, якби Путін не перетворив Крим на джерело війни та величезну військову базу, зерно, добрива, дизель та пальне зараз вільно переміщалися б Чорним морем — так само, як це було до початку путінської війни», - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ має понести відповідальність за окупацію чужих територій і злочини на них.

Президент додав, що чимало партнерів приєдналися до роботи із захисту продовольчої безпеки та безпечного судноплавства в Чорному морі.

«Єгипет, Індія, Туреччина вже запропонували нам свої варіанти, і вони є на папері. Ми згодні з шляхом, який може принести безпеку, і зараз чекаємо на відповідь Росії. Україна готова зі свого боку забезпечити спокійне, безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також готова зробити реальні кроки до деескалації. Нам потрібно з чогось починати, і Росія має почати з поваги до інших», - заявив Зеленський.