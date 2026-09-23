“Найуспішніша з часів Другої світової”. Сирський, Баргилевич та Фацевич розповіли про деталі Харківської операції

“Найуспішніша з часів Другої світової”. Сирський, Баргилевич та Фацевич розповіли про деталі Харківської операції

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Нова Країна

На майданчику “Нової країни” згадали події 2022 року та обговорили сучасні виклики. 

Нова Країна

Чотири роки тому за кілька тижнів Сили оборони звільнили 11,5 тисячі кв. км і майже 500 населених пунктів на Харківщині, включно з Балаклеєю, Ізюмом, Куп'янськом. Цей несподіваний для росіян, але чітко спланований з боку Сил оборони, прорив вважається найуспішнішою наступальною операцією цієї війни. Як це відбувалося у річницю контрнаступу - на майданчику “Нової країни” (спільного проєкту LB.ua та EFI Group) - згадували:

  • Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України (лютий 2024 - липень 2026), на момент Харківської операції - командувач Сухопутних військ та ОСУВ “Хортиця”; 
    Олександр Сирський
    Фото: Зоряна Стельмах
    Олександр Сирський
  • Ігор Терехов, міський голова Харкова; 
    Ігор Терехов
    Фото: Зоряна Стельмах
    Ігор Терехов
  • Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування “Хортиця”; 
    Анатолій Баргилевич
    Фото: Зоряна Стельмах
    Анатолій Баргилевич
  • Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції; 
    Олександр Фацевич
    Фото: Зоряна Стельмах
    Олександр Фацевич
  • Ігор Ліскі, очільник EFI Group.
    Ігор Ліскі
    Фото: Зоряна Стельмах
    Ігор Ліскі

Харківський напрямок був лише одним з трьох, які розглядалися для проведення допоміжної операції улітку 2022 року, яка б мала відтягнути сили російських військ від Херсона, де саме відбувалися наступальні дії Збройних сил України. Крім нього, розглядався також Горлівський та Лисичанський, розповів колишній Головнокомандувач ЗСУ, тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський

“Щодо вибору місця проведення операції в першу чергу до уваги брався противник, характер його дій, зосередження основних його наступальних угруповань. Попереднє планування і прогноз були такими, що найбільш успішні дії будуть саме на Харківському напрямку в районі Балаклії”, - розповів Олександр Сирський.

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Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України (лютий 2024 - липень 2026), на момент Харківської операції - командувач Сухопутних військ
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України (лютий 2024 - липень 2026), на момент Харківської операції - командувач Сухопутних військ

“Ми розробляли різні варіанти дій в залежності від дій противника. …Підготували резерви і з 29 серпня зосередились в вихідному районі. Ще раз провели взаємодію. І хоча противник активно проводив розвідку, в нас були затримки з боєприпасами, в принципі, операція пішла успішно. Першого дня ми прорвали оборону і просунулись в глибину на 19 км. Другого - ще 29”, - додав колишній Головнокомандувач, який назвав Харківську операцію “найуспішнішою не тільки за цю війну, а й з часів Другої світової”. 

В районі Балаклеї, доповнив розповідь начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування “Хортиця” на момент Харківської наступальної операції Анатолій Баргилевич, через особливість місцевості була обмежена кількість шляхів для висування наших військ. 

Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування
Фото: Зоряна Стельмах
Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування

“Довелося докласти багато зусиль, щоб приховано вночі протягом місяця-півтора вкладати ці шляхи, розміновувати мінні поля, міна за міною, приховано день за днем, щоб війська безпосередньо висунулися до переднього краю.

І це було несподівано для противника, несподівано для всіх, хто знаходиться в тому районі. Тому і мали зразу такий успіх. Колосальний успіх. Це єдина операція, яка пройшла чітко від початку: почалася рано вранці і закінчилася через пʼять днів о 20-й годині. Можна було хронометраж ставити, як все чітко відбувалося - дія кожного підрозділу, кожного солдата, взаємодія, пересування”, - відзначив він. 

Чинний заступник голови Нацполіції та керівника патрульної поліції Олександр Фацевич у Харківській наступальній операції брав участь як заступник командувача ОСУВ “Хортиця”:

“Завдання було не просто переміститись мені, а ще й перемістити в угруповання поліцейські підрозділи, які можуть виконувати завдання не тільки з відновлення правопорядку, заведення адміністрації, а безпосередньо брати участь у звільненні цих населених пунктів.

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Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції

Ми залучили три підрозділи - “Луганськ-1”, батальйон “Захід”, і зведений батальйон патрульної поліції. Командири відповідних підрозділів тоді ще навіть не розуміли загального завдання, - поділився подробицями Фацевич. - Нашим завданням з Національною гвардією, Службою безпеки України, іншими підрозділами була якраз зачистка тих населених пунктів, які блокувались і обходились. Наступальні бригади переміщались, обходили населені пункти, далі ми без підтримки цих бригад і без артилерії (тоді її ще не було, це зараз вже ми маємо засоби і важку техніку) мали зачищати населені пункти. 

Крім того, ми виконували завдання безпосередньо в штурмових діях, коли були бої зі звільненням Вербівки і безпосередньо Балаклії”. 

Ігор Терехов, міський голова Харкова
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Терехов, міський голова Харкова

У 2022 році, згадав мер Харкова Ігор Терехов, місто піддавалося російським обстрілам чи не щогодини. 

“Я дуже вдячний за цей наступ, бо незважаючи на те, що всі ми були впевнені в наших Збройних силах, активно їм допомагали (це 92 бригада, яка зробила неймовірні речі, спецпідрозділи, територіальна оборона, яка формувалася, кожна людина, яка стояла в чергах у військкомати), в місто заходили ДРГ. За кільцевою дорогою стояли російські війська і прямою наводкою обстрілювали місто Харків, житлові будинки, житлові райони. Жодної години в місті не було без обстрілів по житлових кварталах, по центральній частині. Всі види зброї, які були у росіян на той час, були у місті Харкові, починаючи з військових літаків, якими обстрілювали місто, і закінчуючи танками, БТРами і рештою”, - зауважив Терехов. Тоді, за його інформацією, з двох мільйонів населення в місті залишилося лише 320 тисяч. Після цієї операції ситуація в місті, за словами Терехова, значно поліпшилася, хоча наразі її не можна назвати однозначно спокійною.

Бізнесмен, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі вважає Харківську наступальну операцію недооціненою і такою, що змінила хід війни. 

Ігор Ліскі, очільник EFI Group
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Ліскі, очільник EFI Group

“Гостомель (мається на увазі битва за Гостомель в перший місяць великої війни. - Ред.) дав нам шанс. “Азовсталь” виграла нам час. А Харківська операція ментально змінила підхід до цієї війни. Тільки під час Харківської операції ми позбулися цього комплексу меншовартості. 

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Вперше і на міжнародній арені заговорили, що Україна не тільки не програє, а й може виграти. Як би важко це не було насправді, це було позбавлення комплексу меншовартості для всієї нації українців назавжди”, - впевнений Ігор Ліскі. 

Більш детальні спогади учасників дискусії про ті часи, а також думки щодо нинішньої ситуації на фронті читайте незабаром на LB.ua. 

Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов і Соня Кошкіна під час дискусії
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов і Соня Кошкіна під час дискусії

Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування
Фото: Зоряна Стельмах
Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування

Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції

Ігор Терехов, міський голова Харкова
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Терехов, міський голова Харкова

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов ( праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Олександр Фацевич, Ігор Терехов ( праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах

Олексій Білошицький
Фото: Зоряна Стельмах
Олексій Білошицький

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тележурналіст та офіцер ЗСУ Артем Шевченко
Фото: Зоряна Стельмах
тележурналіст та офіцер ЗСУ Артем Шевченко

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах

Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка
Фото: Зоряна Стельмах
Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

народний депутат Сергій Рахманін
Фото: Зоряна Стельмах
народний депутат Сергій Рахманін

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Народний депутат Єгор Чернєв
Фото: Зоряна Стельмах
Народний депутат Єгор Чернєв

Катерина Амеліна, журналістка LB.ua, редакторка розділу Defense Tech
Фото: Зоряна Стельмах
Катерина Амеліна, журналістка LB.ua, редакторка розділу Defense Tech

народний депутат Сергій Власенко
Фото: Зоряна Стельмах
народний депутат Сергій Власенко

Петро Охотін, фахівець з інформаційної безпеки , військовослужбовець ( у центрі)
Фото: Зоряна Стельмах
Петро Охотін, фахівець з інформаційної безпеки , військовослужбовець ( у центрі)

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Фото: Зоряна Стельмах
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр

маркетологиня Олена Каленська (ліворуч) Тетяна Абрамова (Rito Group)
Фото: Зоряна Стельмах
маркетологиня Олена Каленська (ліворуч) Тетяна Абрамова (Rito Group)

Директор Центру журналістики Андрій Яніцький
Фото: Зоряна Стельмах
Директор Центру журналістики Андрій Яніцький

Вікторія Бутенко, продюсер CNN в Україні
Фото: Зоряна Стельмах
Вікторія Бутенко, продюсер CNN в Україні

Фото: Зоряна Стельмах

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військовослужбовець, екс-заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров (праворуч) і Дмитро Золотухін, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки ( ліворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
військовослужбовець, екс-заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров (праворуч) і Дмитро Золотухін, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки ( ліворуч)

Фото: Зоряна Стельмах

Гуля Соколова (КМЕФ) і нардеп Єгор Чернєв
Фото: Зоряна Стельмах
Гуля Соколова (КМЕФ) і нардеп Єгор Чернєв

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Костянтин Харакоз, суддя Господарського суду Донецької області, Член Ради суддів України
Фото: Зоряна Стельмах
Костянтин Харакоз, суддя Господарського суду Донецької області, Член Ради суддів України

журналістка LB.ua Анжеліка Сизоненко
Фото: Зоряна Стельмах
журналістка LB.ua Анжеліка Сизоненко

Андрій Гнатов - генерал-лейтенант, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ (лютий/березень 2025 — липень 2026), Герой України
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Гнатов - генерал-лейтенант, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ (лютий/березень 2025 — липень 2026), Герой України

Фото: Зоряна Стельмах

Заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко і спецкор ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова
Фото: Зоряна Стельмах
Заступник головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко і спецкор ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, Національного університету КАІ
Фото: Зоряна Стельмах
Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, Національного університету КАІ

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

підприємець Віктор Куртєв, засновник групи компаній «Метрополія»
Фото: Зоряна Стельмах
підприємець Віктор Куртєв, засновник групи компаній «Метрополія»

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Станіслав Маляр, Ректор Інститут екології економіки і права ( у центрі)
Фото: Зоряна Стельмах
Станіслав Маляр, Ректор Інститут екології економіки і права ( у центрі)

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

військовослужбовець, екс-заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров
Фото: Зоряна Стельмах
військовослужбовець, екс-заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Ігор Ліскі, Соня Кошкіна і Ігор Терехов
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Ліскі, Соня Кошкіна і Ігор Терехов

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Андрій Гнатов та Сергій Рахманін
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Гнатов та Сергій Рахманін

Ліворуч Ганна Маляр
Фото: Зоряна Стельмах
Ліворуч Ганна Маляр

Олександр Сирський і Ігор Ліскі
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Сирський і Ігор Ліскі

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Соня Кошкіна, Олександр Фацевич і Ігор Терехов
Фото: Зоряна Стельмах
Ігор Ліскі, Анатолій Баргилевич,Олександр Сирський, Соня Кошкіна, Олександр Фацевич і Ігор Терехов

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