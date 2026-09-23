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Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є пошкодження

Є пошкодження цивільної та інфраструктурної об’єктів.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину: є пошкодження
наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 20 вересня 2026 року
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися Павлоградський, Нікопольський та Криворізький райони.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлоградському районі російські війська атакували районний центр та Вербківську громаду. Внаслідок обстрілів пошкоджені лікарня, підприємство, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Там пошкоджено приватний будинок.

У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджена приватна оселя.

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