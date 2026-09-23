«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
ГоловнаСвіт

Британія підтримала ініціативу про обмеження права вето в Раді Безпеки ООН

Постійні члени Радбезу добровільно відмовлятимуться від застосування права вето у випадках геноциду, злочинів проти людяності та масштабних воєнних злочинів.

Британія підтримала ініціативу про обмеження права вето в Раді Безпеки ООН
Радбез ООН
Фото: EPA

Великобританія стала 128-ю країною та другим після Франції постійним членом Ради Безпеки ООН, який приєднався до франко-мексиканської ініціативи щодо відмови від права вето. 

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час спілкування з журналістами в ООН, передає «Укрінформ».

Документ передбачає, що постійні члени Радбезу добровільно відмовлятимуться від застосування права вето у випадках геноциду, злочинів проти людяності та масштабних воєнних злочинів. За словами очільника французької дипломатії, через безвідповідальне використання вето окремими країнами Рада Безпеки наразі не може ухвалювати рішення для зупинки масових злочинів. За останні пів року кількість підписантів декларації зросла з 107 до 128 держав.

Франція запропонувала цей механізм ще у 2013 році, а у 2015 році разом із Мексикою презентувала відповідну політичну декларацію.

До речі, ініціатива не передбачає скасування права вето або внесення змін до Статуту ООН. Це буде добровільне політичне зобов’язання п’яти постійних членів Ради Безпеки – Франції, Британії, США, Китаю та Росії – не блокувати рішення у випадках масових злочинів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies