Британія підтримала ініціативу про обмеження права вето в Раді Безпеки ООН

Постійні члени Радбезу добровільно відмовлятимуться від застосування права вето у випадках геноциду, злочинів проти людяності та масштабних воєнних злочинів.

Великобританія стала 128-ю країною та другим після Франції постійним членом Ради Безпеки ООН, який приєднався до франко-мексиканської ініціативи щодо відмови від права вето.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час спілкування з журналістами в ООН, передає «Укрінформ».

Документ передбачає, що постійні члени Радбезу добровільно відмовлятимуться від застосування права вето у випадках геноциду, злочинів проти людяності та масштабних воєнних злочинів. За словами очільника французької дипломатії, через безвідповідальне використання вето окремими країнами Рада Безпеки наразі не може ухвалювати рішення для зупинки масових злочинів. За останні пів року кількість підписантів декларації зросла з 107 до 128 держав.

Франція запропонувала цей механізм ще у 2013 році, а у 2015 році разом із Мексикою презентувала відповідну політичну декларацію.

До речі, ініціатива не передбачає скасування права вето або внесення змін до Статуту ООН. Це буде добровільне політичне зобов’язання п’яти постійних членів Ради Безпеки – Франції, Британії, США, Китаю та Росії – не блокувати рішення у випадках масових злочинів.