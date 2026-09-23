ЄС готує санкції проти 77 кандидатів до Держдуми РФ, які балотувалися на окупованих територіях України

Європейська служба зовнішньої діяльності представила на засіданні Комітету постійних представників ЄС проєкт нового списку санкцій.

До нього увійшли 77 кандидатів на виборах до Державної думи Росії 2026 року, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє «Європейська правда».

Після представлення ініціативи фахівці розпочнуть технічну підготовку документа. Посли країн Євросоюзу повернуться до розгляду цього питання вже на початку жовтня, а остаточно затвердити новий санкційний список Рада ЄС у закордонних справах планує 12 жовтня.