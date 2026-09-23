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Медіа: Посли ЄС схвалили заявку України на восьмий транш за Ukraine Facility

Йдеться приблизно про €2,8 млрд.

Медіа: Посли ЄС схвалили заявку України на восьмий транш за Ukraine Facility
Прапор Європейського Союзу вивішують на фасаді парламенту
Фото: EPA/UPG

Посли держав-членів Євросоюзу схвалили заявку України на отримання восьмого траншу в межах програми Ukraine Facility. Офіційне рішення очікується 24 вересня на засіданні Ради ЄС з питань конкурентоспроможності.

Про це пише "Суспільне" із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Україна може отримати близько €2,8 млрд. Остаточний розмір виплати мають оприлюднити 24 вересня.

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Наступний транш у межах Ukraine Support Loan також може надійти Україні до кінця вересня.

Серед умов для отримання фінансової підтримки – запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок вартістю до €150, а також призначення Верховною Радою трьох відсутніх експертів до комісії з відбору членів правління Рахункової палати.

У Єврокомісії наголошують на необхідності подальшого виконання Україною взятих на себе реформ. Речник ЄК Ґійом Мерсьє заявив, що йдеться, зокрема, про реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

"Наш головний меседж полягає в тому, що план реформ у межах Ukraine Facility та Ukraine Support Loan було узгоджено з українською владою та ратифіковано Верховною Радою. Тому зараз украй важливо забезпечити просування процесу їхнього впровадження", – сказав Мерсьє.

За його словами, План Качки – Кос інтегрували до оновленого Плану для України. У Єврокомісії назвали передбачені ним реформи пріоритетними та наголосили на важливості їх реалізації.

  • Раніше Сергій Корецький зазначав, що уряд прискорить роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів. 
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