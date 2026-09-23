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"Це буде нелегко": держсекретар Рубіо говорив з Лавровим про можливе "обмежене перемир’я"

За словами Рубіо, Київ і Москва "зацікавлені у припиненні ударів по енергетиці та зерновій логістиці".

"Це буде нелегко": держсекретар Рубіо говорив з Лавровим про можливе "обмежене перемир’я"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державного секретаря США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіозустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. Говорили про "обмежене перемир'я"

Про це ідеться на сайті Держдепартаменту США.

Після переговорів Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні ударів по енергетичних об’єктах і зерновій логістиці.

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"Обидві сторони висловили зацікавленість у деякому обмеженому перемир’ї щодо постачання зерна та енергоресурсів", – сказав держсекретар.

Він зазначив, що досягнення такої домовленості може бути складним. 

"Очевидно, як ви розумієте, це теж буде нелегко, проте обидві сторони висловили зацікавленість у цьому. Президент Зеленський висловився про це публічно. Він говорив про це вчора у розмові з нами і, як на мене, в інтерв'ю, даних за останні кілька годин. І, очевидно, це, можливо, не покладе край війні, але, на мою думку, певною мірою може потенційно послабити частину глобального тиску, який відчувається внаслідок конфлікту", – сказав Рубіо.

Також, за словами Рубіо, США офіційно запросили Владіміра Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), яка відбудеться Маямі у грудні.

Під час зустрічі із президентом Трампом Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не хоче, аби Україна атакувала її дизель, то вона не повинна атакувати енергетику, опалення і водопостачання в Україні. Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я.

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