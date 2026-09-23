Чехія посилює контроль за російськими дипломатами

Дипломати РФ у Чехії мають повідомляти владу про перетин кордону, мету поїздки і місце проживання.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Влада Чехії посилила правила пересування російських дипломатів. Відтепер вони повинні повідомляти про плани перетину чеського кордону щонайменше за добу до поїздки.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, пише ParlamentníListy.cz.

За його словами, російські дипломати мають вказувати мету поїздки, місце проживання, місця перебування та вид транспорту.

Міністр пояснив, що рішення ухвалили у відповідь на аналогічні обмеження, запроваджені Росією щодо чеських дипломатів.

"Якщо кожен чеський дипломат у Росії повинен звітувати про свої пересування з червня, то природно, що те саме буде стосуватися і російських дипломатів тут", – сказав міністр.