«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
ГоловнаСвіт

Чехія посилює контроль за російськими дипломатами

Дипломати РФ у Чехії мають повідомляти владу про перетин кордону, мету поїздки і місце проживання.

Чехія посилює контроль за російськими дипломатами
Глава МЗС Чехії Петр Мацінка
Фото: EPA/UPG

Влада Чехії посилила правила пересування російських дипломатів. Відтепер вони повинні повідомляти про плани перетину чеського кордону щонайменше за добу до поїздки.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, пише ParlamentníListy.cz.

За його словами, російські дипломати мають вказувати мету поїздки, місце проживання, місця перебування та вид транспорту.

Міністр пояснив, що рішення ухвалили у відповідь на аналогічні обмеження, запроваджені Росією щодо чеських дипломатів.

"Якщо кожен чеський дипломат у Росії повинен звітувати про свої пересування з червня, то природно, що те саме буде стосуватися і російських дипломатів тут", – сказав міністр.

  • У Чехії продовжує працювати посольство Росії в Празі та його консульський відділ. Водночас після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році діяльність російських генконсульств у Карлових Варах та Брно була припинена.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies