Україна і Угорщина вперше спільно перевірили школи Закарпаття, шукали порушення прав нацменшини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець разом із омбудсманом Угорщини Імре Югасом провели спільний моніторинг навчальних закладів із угорською мовою викладання на Закарпатті.

За словами Лубінця, усі 11 шкіл для перевірки обирала угорська сторона, аби процес був максимально відкритим.

Під час візиту посадовці спілкувалися з учителями та учнями різного віку — від молодших до випускних класів. Діти вільно відповідали українською, англійською та угорською мовами.

Лубінець зазначив, що під час спільного моніторингу не зафіксували жодного порушення прав угорської спільноти. Крім того, за весь 2026 рік омбудсман не отримав жодної скарги від представників угорської меншини.

Усього на Закарпатті працює 92 школи, де у навчанні використовують угорську мову, повідомив Лубінець. Навчальний процес, друк підручників та оплату праці педагогів повністю фінансують із державного та місцевих бюджетів України. За словами українського омбудсмана, наша держава демонструє найкращий приклад захисту прав національних меншин.