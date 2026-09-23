Чернівці переходять на графік подачі води через скорочення ліміту водозабору

Через тривалу посуху та скорочення ліміту водозабору у Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть лише вранці та ввечері.
Про це повідомила Чернівецька міська рада.
Воду подаватимуть за графіком з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.
У періоди з 10:00 до 18:00 та з 22:00 до 06:00 тиск у мережі буде знижений або водопостачання може тимчасово припинятися. У цей час резервуари наповнюватимуть, щоб забезпечити стабільну подачу води в години найбільшого споживання.
У міськраді пояснили, що обмеження пов’язані з тривалим періодом посухи та рішенням Держагентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для Чернівців.
Графік діятиме для більшої частини міста. Загалом до переліку увійшли понад 70 вулиць і провулків.
Водночас вулиця Руська, мікрорайони Калічанка та Рогізна продовжать отримувати воду у звичному режимі.
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