Чернівці переходять на графік подачі води через скорочення ліміту водозабору

Із 24 вересня до 1 жовтня у більшій частині міста воду подаватимуть лише вранці та ввечері.

Через тривалу посуху та скорочення ліміту водозабору у Чернівцях до 1 жовтня воду подаватимуть лише вранці та ввечері.

Про це повідомила Чернівецька міська рада.

Воду подаватимуть за графіком з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

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У періоди з 10:00 до 18:00 та з 22:00 до 06:00 тиск у мережі буде знижений або водопостачання може тимчасово припинятися. У цей час резервуари наповнюватимуть, щоб забезпечити стабільну подачу води в години найбільшого споживання.

У міськраді пояснили, що обмеження пов’язані з тривалим періодом посухи та рішенням Держагентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для Чернівців.

Графік діятиме для більшої частини міста. Загалом до переліку увійшли понад 70 вулиць і провулків.

Водночас вулиця Руська, мікрорайони Калічанка та Рогізна продовжать отримувати воду у звичному режимі.

На більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах фіксуються історично низькі рівні води. Це впливає на екосистеми, водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку загалом.

Улітку 2026 року Дністер суттєво втратив воду. У районі Заліщиків на Тернопільщині та інших населених пунктів уздовж річки оголилися кам’янисті мілини та значні ділянки русла.

У Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі. Через недостатній приплив води рівень водосховища продовжує знижуватися. У відомстві назвали це "дуже серйозним сигналом" і зазначили, що постійно співпрацюють з українською стороною, відстежують ситуацію та аналізують гідрологічні дані.