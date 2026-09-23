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Сирія відновила дипломатичні зв'язки з понад 100 державами

Влада країни відновлює військові та цивільні інституції та працює над правосуддям.

Сирія відновила дипломатичні зв'язки з понад 100 державами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сирія відновила дипломатичні контакти з понад 100 державами, після повалення режиму Башара Асада.

Про це президент Сирії Ахмад аш-Шараа заявив під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

«Від часу звільнення понад 100 держав почали комунікувати з нами - відбулося близько 4 тисяч контактів. Наша столиця прийняла понад 60 дипломатичних місій. Сирія відновила свій статус у міжнародній спільноті», - сказав аш-Шараа.

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Сирійська влада відновлює військові та цивільні інституції, працює над перехідним правосуддям і встановленням долі зниклих безвісти, а також розвиває міжнародні партнерства. Сирія також співпрацює з Організацією із заборони хімічної зброї та МАГАТЕ.

За словами президента, до країни повернулося 3,5 мільйона біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Аш-Шараа закликав Ізраїль вивести свої сили на позиції станом на 8 грудня 2024 року. Також він заявив, що Голанські висоти "залишаються сирійською територією", пославшись на резолюцію Ради Безпеки ООН.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сирії в Нью-Йорку. Країни відновили дипломатичну співпрацю також під час Генасамблеї ООН рік тому. 

"Важливо, що за цей рік уже є політична, економічна та безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів", - зазначив Зеленський.

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