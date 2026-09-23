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Президент Ірану заявив, що Тегеран не прагне отримати ядерну зброю

Пезешкіан також заявив, що Іран готовий до діалогу та дипломатії.

Президент Ірану заявив, що Тегеран не прагне отримати ядерну зброю
Президент Ірану Масуд Пезешкіан
Фото: EPA/UPG

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не прагне мати ядерну зброю, однак не погодиться на обмеження щодо використання мирних ядерних технологій.

Про це він сказав під час виступу на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Укрінформ.

За словами Пезешкіана, Іран не погоджується з тим, щоб ядерні технології перебували у виключному розпорядженні кількох держав.

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"Жодної ядерної зброї і жодних обмежень на мирні ядерні технології", – заявив президент Ірану.

Він наголосив, що Тегеран розглядає мирні ядерні технології як важливу частину розвитку країни.

Зокрема, йдеться про їхнє використання у медицині, сільському господарстві, промисловості та виробництві електроенергії.

Президент Ірану також заявив, що країна готова до діалогу та дипломатії. Водночас він наголосив, що Тегеран не погодиться вести переговори під тиском або на умовах сили.

Пезешкіан заявив, що посилення санкцій, тиску та залякування, на його думку, лише посилюватиме опір іранського народу.

Він також окремо звернувся до президента США Дональда Трампа та інших прихильників тиску на Іран, заявивши про готовність Тегерана до переговорів без прийняття "мови сили".

Під час виступу Пезешкіан також відкинув звинувачення на адресу Ірану в тероризмі. За його словами, після атак США та Ізраїлю Іран нібито лише захищався та завдавав ударів у відповідь.

"Ми лише захищали себе. Ми не терористи", – заявив Пезешкіан.

Він стверджує, що внаслідок атак постраждали невинні люди, а Іран відповів на агресію, водночас, за його словами, не атакуючи цивільне населення.

  • Іран намагається повернутися до дипломатії, обіцяючи США відкрити Ормузьку протоку, якщо у Вашингтоні послаблять військовий та економічний тиск на країну. 
  • Водночас під час виступу Дональда Трампа з трибуни Генасамблеї, у якому він назвав Іран "терористичною організацією номер один у світі", делегація ісламської республіки майже у повному складі залишила залу.
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