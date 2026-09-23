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Аеропорт в Берліні закривали через невідомий дрон

Летовище не працювало щонайменше 45 хвилин, а рейси перенаправляли.

Аеропорт в Берліні закривали через невідомий дрон
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ввечері, 23 вересня, в аеропорту Берлін-Бранденбург спрацював сигнал тривоги через дрон, аеропорт припиняв роботу.

Про це пише Bild.

Безпілотник помітили на північній злітно-посадковій смузі аеропорту о 20:00. Повітряний простір над аеропортом закрили о 20:20. Щонайменше 45 хвилин летовище не працювало. Кілька рейсів було перенаправлено до Дрездена та Лейпцига.

В місцевій поліції підтвердили, що дрон помітили кілька людей.

Інші деталі поки невідомі.

  • У Німеччині невідомий БПЛА впав біля військового аеродрому. Інформації про те, чи була спроба атаки на режимний об'єкт, поки немає.
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