Аеропорт в Берліні закривали через невідомий дрон

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Ввечері, 23 вересня, в аеропорту Берлін-Бранденбург спрацював сигнал тривоги через дрон, аеропорт припиняв роботу.

Про це пише Bild.

Безпілотник помітили на північній злітно-посадковій смузі аеропорту о 20:00. Повітряний простір над аеропортом закрили о 20:20. Щонайменше 45 хвилин летовище не працювало. Кілька рейсів було перенаправлено до Дрездена та Лейпцига.

В місцевій поліції підтвердили, що дрон помітили кілька людей.

Інші деталі поки невідомі.