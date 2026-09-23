Аеропорт в Берліні закривали через невідомий дрон

Ввечері, 23 вересня, в аеропорту Берлін-Бранденбург спрацював сигнал тривоги через дрон, аеропорт припиняв роботу.
Про це пише Bild.
Безпілотник помітили на північній злітно-посадковій смузі аеропорту о 20:00. Повітряний простір над аеропортом закрили о 20:20. Щонайменше 45 хвилин летовище не працювало. Кілька рейсів було перенаправлено до Дрездена та Лейпцига.
В місцевій поліції підтвердили, що дрон помітили кілька людей.
Інші деталі поки невідомі.
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