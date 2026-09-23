Сама Аліна Шкробанець каже, що її персональні дані використали і вона не інвестувала у віллу.

Журналісти виявили нерухомість у Дубаї, яку, за даними реєстру, у 2023 році придбала колишня теща Руслана Кравченка – Аліна Шкробанець. Після розлучення подружжя вілла перейшла до київського ресторатора Андрія Кейбаша.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Журналісти "Схем" отримали доступ до витоку даних із земельного департаменту Дубаю. Згідно з ними у липні 2023 року Аліна Шкробанець, яка на той час була тещею тодішнього очільника Київської ОВА Руслана Кравченка, інвестувала близько $670 тисяч у будівництво таунхауса площею понад 143 квадратні метри в елітному комплексі Damac Lagoons Mykonos у Дубаї.

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Фото: "Схеми". Радіо Свобода

Продавцем нерухомості виступила девелоперська компанія з ОАЕ Island Oasis Properties.

Журналісти також звернули увагу, що того самого дня її донька Олена Шкробанець, яка на той час була дружиною Кравченка, звільнилася з Офісу генпрокурора. У декларації Кравченка за цей період також зазначалося право користування автомобілем його тещі – Infiniti QX70 2013 року випуску.

У листопаді 2024 року Руслан Кравченко та Олена Шкробанець офіційно розлучилися. А вже у 2025 році, за даними дубайського реєстру, власником нерухомості став керуючий київським рестораном La Veranda Андрій Кейбаш.

Фото: "Схеми". Радіо Свобода

При цьому Аліна Шкробанець у коментарі "Схемам" заперечила, що купувала віллу. Вона припустила, що її персональні дані могли використати без її відома. Її чоловік Ігор Шкробанець також заявив, що не знав про придбання нерухомості та не виключив можливого використання даних його дружини.

Андрій Кейбаш підтвердив журналістам, що у 2025 році придбав віллу приблизно за $670 тисяч.

Водночас він заперечив, що купував її безпосередньо в Аліни Шкробанець. За його словами, він знайшов пропозицію "в інтернеті", після чого зв'язався з менеджером. Водночас ресторатор не зміг назвати журналістам, у кого саме придбав нерухомість.

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Коли журналіст уточнив, що йдеться про майно, яке раніше належало родичці Кравченка, ресторатор відмовився від коментарів.

"Схеми" також встановили, що все ж Кейбаш був знайомий із родиною Шкробанців ще до угоди. Журналісти знайшли відео з ресторану La Veranda, на якому Аліна Шкробанець разом із чоловіком та донькою перебувають у закладі, а серед присутніх є Кейбаш. На іншому відео того ж періоду журналісти помітили Ігоря Шкробанця разом із Русланом Кравченком.

Також теща Кравченка підтвердила, що знайома з Кейбашем. Але каже – ніколи не обговорювала з ним питання придбання чи продажу нерухомості.

Батько ексдружини Кравченка Ігор Шкробанець, який є депутатом Чернівецької облради, нерухомість дружини у Дубаї не вказав у декларації. А журналістам сказав, що йому нічого невідомо про купівлю дружиною нерухомості в ОАЕ.

Ігор Шкробанець розповів "Схемам", що саме Кравченко свого часу познайомив його з Андрієм Кейбашем.

Вночі 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. Вже вранці на офіційних сторінках генпрокурора опублікували відео з заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та "близькій людині" очільника САП Олександра Клименка.