"Може розквітнути, якщо сприятиме погода": Сікорський не виключив покращення відносин Польщі та Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Нью-Йорку провів зустріч із главою білоруської дипломатії Максимом Риженковим. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію на польсько-білоруському кордоні та регіональну безпеку.

Про це пише RMF24.

Сікорський наголосив, що територія ООН є нейтральною, тому там можна зустрічатися і з представниками держав, з якими за інших обставин немає врегульованих відносин.

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Глава польського МЗС назвав нинішню ситуацію на кордоні більш врегульованою, ніж раніше. Серед чинників він згадав зведення ефективного прикордонного загородження.

"Сусідам дозволено більше, у них є більше причин намагатися стабілізувати свої відносини", – сказав Сікорський.

За його словами, під час зустрічі також ішлося про регіональну безпеку. На запитання, чи просив він Білорусь не дозволяти Росії використовувати її територію для прольоту дронів і ракет, Сікорський відповів: "Серед іншого".

Водночас польський міністр назвав зустріч першою, ознайомчою. Він зазначив, що контакти відбуваються також між іншими відомствами та на інших рівнях. Крім того, Польща незабаром відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську.

"Коли сусід хоче розморозити та покращити відносини, Польща завжди першою готова до згоди", – заявив Сікорський.

Водночас на запитання, чи означає це визнання влади Олександра Лукашенка, глава польського МЗС відповів, що держава визнає інші держави, а не уряди. Сікорський також обережно описав перспективи подальшого зближення Польщі та Білорусі, порівнявши нинішню ситуацію з "підсніжником, який може розквітнути, якщо сприятиме погода".