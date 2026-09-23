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Учасники саміту міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну заяву з вимогами до Росії

Пропонують посилити тиск проти РФ і вимагають звільнити всіх полонених.

Учасники саміту міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну заяву з вимогами до Росії
Кримська платформа
Фото: МЗС України

Глави держав, урядів та представники міжнародних організацій під час шостого саміту міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну заяву.

Як ідеться на сайті МЗС, підписанти підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту наголосили на принциповій політиці невизнання спроби анексії Криму, Севастополя, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 

У заяві підкреслюють, що деокупація Кримського півострова є необхідною передумовою для відновлення миру й гарантування безпеки у Чорноморському регіоні та світі.

Присутні засудили воєнні злочини Росії, порушення прав людини, депортацію й примусове переміщення українських дітей, а також мілітаризацію та примусову асиміляцію на окупованих територіях. 

Учасники закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ, зокрема проти її «тіньового флоту», вимагати звільнення всіх цивільних і політв'язнів, забезпечити притягнення винних до відповідальності через Міжнародний кримінальний суд і Спеціальний трибунал, а також підтримати компенсаційні механізми для відбудови України. Учасники саміту вимагають від РФ негайно припинити збройну агресію та повністю вивести війська з території України.

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