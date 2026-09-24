Федерація шахів України не уповноважувала Подоляка представляти Україну у ФІДЕ

Радник Офісу Президента не може бути віцепрезидентом організації без подання від національної асоціації.

Федерація шахів України відреагувала на запрошення позаштатного радника Офісу Президента Михайла Подоляка до команди кандидата в глави ФІДЕ Тимура Турлова.

Як зазначила організація у Facebook, Подоляк не має до неї жодного стосунку, ніколи жодним чином не сприяв ФШУ та не є причетним до шахового руху в Україні. Він не отримав від федерації повноважень представляти Україну і не може претендувати на роль віцепрезидента у ФІДЕ, оскільки для цього потрібне подання від національної асоціації.

Окрім того, ФШУ окремо наголосила, що не збирається підтримувати на виборах росіянина з громадянством Казахстану Тимура Турлова, який перебуває під санкціями РНБО України.

Потреба в обранні нового президента Міжнародної шахової федерації ФІДЕ виникла після того, як Євросоюз вніс до санкційних списків росіянина Аркадія Дворковича. 26-27 вересня світова шахова спільнота у Самарканді має визначитися з новим очільником.