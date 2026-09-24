США запросили Путіна на саміт "Великої двадцятки" у Маямі

Президент США Дональд Трамп і Путін під час саміту G20 в 2019 році

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що російський диктатор Путін був офіційно запрошений на саміт лідерів країн "Великої двадцятки", який відбудеться у грудні цього року в Маямі.

Як пише "Європейська правда", американці ще й висловили сподівання, що кремлівський правитель зможе приїхати на зустріч очільників 20 найбільш економічно розвинених держав світу. Мовляв, для нього це можливість "поспілкуватися не лише з президентом Трампом, з яким в них було щось близько 10 телефонних розмов, але й з іншими світовими лідерами".

Рубіо стверджує, що Вашингтон залишається "відкритим до діалогу" і "щоб вирішувати проблеми, потрібно зустрічатися з тими, з ким ви не згодні, або з тими, з ким маєте суперечності".

У Кремлі вже встигли заявити, що вдячні американцям за запрошення і "будуть визначатися, після чого опрацюють це питання дипломатичними каналами".