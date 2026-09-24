Олексій Рева став заступником міністра оборони з питань цифровізації. Що про нього відомо?

Брати-близнюки Ігор і Олексій Рева тепер обидва є заступниками міністрів.

Кабмін призначив Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це 24 вересня повідомили в МО.

Рева відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони та впровадження технологій, які спрощують процеси у війську і допомагають військовим. Він має досвід роботи в IT-секторі міністерства: брав участь у створенні додатку «Армія+», цифрової системи обліку військових «Імпульс» та очолював проєктні команди.

«Досвід та експертиза Олексія Реви дозволять розширити цифровізацію ключових процесів у війську. Серед пріоритетів залишається розвиток Армія+, Резерв+ та бойової системи DELTA. Важливим етапом стратегії розвитку цифровізації Сил оборони має стати відкриття ринку ІТ-продуктів. Це дасть змогу ширше залучати до створення цифрових рішень українську ІТ-індустрію та скоротити шлях від потреби військових до розробки й практичного застосування у війську», – прокоментували призначення в міністерстві.

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З липня минулого року заступницею міністра оборони з питань цифровізації була Оксана Ферчук. Зараз вона очолює міністерство цифрової трансформації.

Олексій Рева

Олексій Рева – уродженець Полтави. Був воротарем футбольного клубу «Маестро». Згідно з інформацією на сайті ФК, Рева з 2008 по 2013 року навчався в ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. Отримав освіту фінансиста. У 2015 році став переможцем шоу «Розсміши коміка», згодом став актором гумористичного шоу «Мамахохотала». З 2016 був сценаристом цього шоу. Після початку повномасштабного вторгнення Олексій Рева і його брат Ігор зупинили творчу діяльність та мобілізувалися.

В інтерв'ю «Армія inform» в березні 2022 року брати розповідали, що з моменту призову на військову службу займалися веденням обліку офіцерів запасу в одному з Полтавських ТЦК та СП.

«Кременчуцька газета» писала, що згодом Олексій Рева служив у складі 47-ї окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку. Також працював над цифровізацією військових процесів та долучався до розробки й запуску цифрових продуктів міністерства оборони і проходив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Очолював військову кафедру Київського авіаційного інституту, писало видання РБК-Україна.

Брат Олексія, Ігор Рева, зараз є заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.