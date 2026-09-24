Глава українського МЗС обговорив із керівником ОБСЄ документування російських злочинів

Україна наполягає на притягненні винних у злочині агресії до відповідальності.

Мініcтр закордонниx справ України Андрій Сибіга провів зустріч з діючим головою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом.

МЗС повідомило, що посадовці обговорили ситуацію на полі бою, документування російських злочинів, зусилля для досягнення миру, а також зміцнення співпраці України з ОБСЄ.

«Я наголосив на важливості постійної залученості OБСЄ до документування злочинів Росії та забезпечення притягнення винних до відповідальності. Подякував Швейцарії за зусилля під час її головування, спрямовані на збереження цих пріоритетів у фокусі уваги», – заявив Сибіга.

Крім того, на зустрічі ішлося про підготовку нашої держави до зими, енергетичну підтримку боку Швейцарії та ситуацію в Чорному морі.