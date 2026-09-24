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Офіс Омбудсмана перевіряє факт тривалого утримання чоловіка у Стрийському ТЦК на Львівщині

Військовозобов'язаного тримали в цокольному укритті тиждень.

Офіс Омбудсмана перевіряє факт тривалого утримання чоловіка у Стрийському ТЦК на Львівщині
укриття Стрийського ТЦК на Львівщині
Фото: Офіс омбудсмана України

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що ініціював перевірку через інформацію про можливе незаконне обмеження свободи військовозобов'язаного на Львівщині.

За словами Лубінця, чоловік понад тиждень перебував у першому відділі Стрийського РТЦК у Жидачеві без змоги зв'язатися з рідними чи адвокатом.

Представники омбудсмана разом із Військовою службою правопорядку провели моніторинговий візит. Документи підтвердили, що поліція доставила чоловіка до ТЦК увечері 16 вересня, а залишив він приміщення лише 23 вересня. Весь цей час він перебував у цокольному укритті та, за його словами, не міг самостійно вийти на вулицю.

Наразі Офіс омбудсмана направив офіційні запити до Стрийського ТЦК і місцевої поліції з вимогою надати правові підстави для утримання громадянина і зберегти всі відеозаписи.

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