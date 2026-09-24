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В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги

НКРЕКП також встановила єдині підходи до визначення вартості цих послуг. 

В Україні змінили правила відключення електроенергії за борги
Ілюстративне фото
Фото: Build Portal

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) змінила Правила роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зокрема, побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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"Ця гарантія діятиме і у випадку, якщо вже після відключення оператор системи уточнить обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з’ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг. У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи", - йдеться в повідомленні. 

Ще одна зміна стосується випадків, коли споживача відключили з порушенням установленої процедури. За таких обставин він також не оплачуватиме ані відключення, ані подальше відновлення електроживлення. 

НКРЕКП також встановила єдині підходи до визначення вартості цих послуг. Під час відключення оператор, якщо це технічно можливо і є необхідний доступ, має обрати найменш складний та найдешевший спосіб виконання робіт. 

Вартість відключення та підключення визначатиметься за єдиним механізмом і не зможе перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до Правил. Перелік послуг та їхню вартість оператори системи мають оприлюднювати на своїх офіційних сайтах. 

Зміни також мають зробити процедуру відключення прозорішою. Після виконання робіт оператор системи має скласти акт із зазначенням дати і часу, способу відключення, EIC-коду та показів лічильника, якщо їх можливо зафіксувати. Один примірник акта передається споживачу, а якщо його немає на місці - надсилається протягом трьох робочих днів. 

Уточнено і строки відновлення електропостачання. Так, оператор системи має здійснити підключення протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після усунення причин відключення та виконання необхідних умов. 

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП. Положення щодо нового механізму визначення вартості послуг з відключення та підключення набирають чинності з 1 жовтня 2026 року.

  • Нагадаємо, що в липні Міністерство енергетики спростувало повідомлення про нібито обов'язкове підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року відповідно до меморандуму з МВФ.
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