Росія розгорнула на ТОТ медійну кампанію до річниці проведення фейкових “референдумів”

У ЦПД зазначають, що подібний медійний шум спрямований на те, щоб витіснити з пам'яті суспільства реальну ціну приходу “русского міра”

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На тимчасово окупованих територіях України Росія розгорнула масштабну медійну кампанію до річниці проведення фейкових “референдумів”.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У підконтрольних Росії медіа ворог цинічно прославляє події чотирирічної давнини, намагаючись подати незаконну анексію та голосування під дулами автоматів як “свято” для місцевих жителів.

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“Також рупори кремля розповідають про нібито “революційні зміни” під час окупації, “активну відбудову інфраструктури” та “допомогу” від регіонів рф, а також про “плани на роки вперед””, – йдеться у пресрелізі.

У ЦПД зазначають, що подібний медійний шум спрямований на те, щоб витіснити з пам'яті суспільства реальну ціну приходу “русского міра”

“У святкових сюжетах пропагандисти чомусь не згадують про цілі міста, стерті з лиця землі російськими бомбардуваннями, про тисячі вбитих людей і зламаних російською агресією доль”, – підкреслили у Центрі.