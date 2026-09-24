Головне за ніч та ранок четверга, 24 вересня: удар по фермі на Харківщині, майже 280 боєзіткнень, ракетно-дронові атаки на Київ

Нічні повітряні атаки , 277 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, Україна на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, візит Сі Цзінпіня до США .

Сьогодні вранці росіяни безпілотником атакували ферму у Старій Гнилиці Малинівської громади Харківщини. Там загинули шестеро людей: двоє чоловіків та чотири жінки.

Наразі відомо про 12 постраждалих працівників ферми. Усім надається необхідна медична допомога.

Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу в посиленому режимі.

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Київ уночі перебував під російським ракетним та дроновим обстрілом. У столиці лунали вибухи, Повітряні Сили попередили про рух цілей зі сходу. Було оголошено червоний рівень повітряної тривоги.

Наслідки атаки РФ на Київ зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському районах столиці.

За даними ДСНС, станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Дві людини загинули. У поліції повідомили, що загиблими є 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському. Поранені – віком від 25 до 77 років. Серед постраждалих – поліцейський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 277 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 30 атак.

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1540 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 523 980 осіб.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни в ніч на 24 вересня обстріляли Одесу малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". У місті лунали вибухи.

За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог під час атаки пошкодив медичний та освітній заклади. Також були влучання у житлові будинки.

За інформацією станом на 8:20, минулося без поранених.

Докладніше – в новині.

У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну «Цирконами», балістикою та безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 227 цілей ворога, у тому числі і протикорабельні та балістичні ракети, йдеться у звіті Повітряних сил.

Починаючи із 18:00 23 вересня противник атакував:

протикорабельними ракетами “Циркон” із Курської, Ростовської, Орловської області Росії,

балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської областей РФ,

282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера,

баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.

Основними напрямками удару були Одещина і Київщина.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 227 цілей:

4 протикорабельні ракети “Циркон”;

3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях.

Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА.

У своєму виступі з головної трибуни Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Путіна "нульовим пацієнтом", який поширює ідею війни по всьому світу.

Глава держави наголосив, що господар Кремля "постійно шукає когось, хто допоможе йому вбивати ще більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати ще більше територій" - замість того, щоб керувати власною державою. За словами Зеленського, Путіна "важко взагалі уявити без війни". Від нього ідея війни "поширюватиметься далі, приносячи біль, нестабільність, нові ризики та кризи".

Президент України заявив, що удари Сил оборони по нафтовій галузі Росії мають на меті підірвати здатність ворога фінансувати війну та робити її жорстокішою і більш руйнівною. І поки Україна зупиняє Путіна, позбавляючи його фінансів і виробництва, "хтось у світі послаблює санкції проти російських олігархів, що дарує цій війні більше часу".

Зеленський поставив присутнім у залі у Нью-Йорку риторичне питання: "Чи вижила б ваша країна, якби вам довелося стикнутися з чимось подібним до того, з чим має справу Україна?"

Президенти України і США на зустрічі в Нью-Йорку обговорювали можливі шляхи до деескалації війни. Україна вважає, що потрібно посилювати тиск на агресора, сказав Володимир Зеленський на пресконференції в Сполучених Штатах.

Йдеться і про тиск на полі бою та далекобійні удари, і про санкційний тиск від партнерів. У президента США зараз розв'язані руки в цьому питанні завдяки законопроєкту співавторства сенатора Ліндсі Грема.

«Якщо Росія не буде погоджуватись на перемовини в тому чи іншому форматі, безумовно, ми будемо робити все, щоб Сполучені Штати і президент Трамп вирішив посилити санкції», – пояснив президент.

Зараз схоже на те, що Україна переживатиме ще одну зиму в війні. Україна готова на енергетичне перемир'я. Готова і на перемир'я на морі, зокрема зернове і металургійне. «Я говорив про це з лідерами країн, які дуже зацікавлені в цьому. Тому що зацікавлені не тільки сторони в війні, не тільки США, а Єгипет, з ким я говорив, Туреччина, Індія, Емірати», – сказав Зеленський.

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Детальніше – в новині.

Очільник комуністичного Китаю Сі Цзінпінь прибув до Сполучених Штатів з триденним державним візитом. На авіабазі Сент-Ендрюс літак глави держави зустрічав особисто президент Дональд Трамп.

Як пише BBC, до трапу було простелено червоний хідник - так само, як минулоріч Трамп робив для Путіна на Алясці. Під час зустрічі лідерів над аеропортом здійснили показовий проліт винищувачі повітряних сил США. Кореспонденти у Вашингтоні зазначають, що це найбільші почесті, організовані Трампом своєму візаві за весь час перебування республіканця у Білому домі. Такий прийом підкреслює вагу, яку надає президент візиту китайського керманича.

Очікується, що Трамп та Сі обговорюватимуть митні тарифи, торговельні угоди, розвиток штучного інтелекту, війни в Ірані та Україні, а також ситуацію щодо Тайваню. Сі Цзінпінь вже встиг заявити, що Китай та Сполучені Штати "мають бути партнерами, а не суперниками".

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