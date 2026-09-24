В Одесі через російську атаку пошкоджені медичний та освітній заклад

Росіяни в ніч на 24 вересня обстріляли Одесу малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". У місті лунали вибухи.
За інформацією від очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог під час атаки пошкодив медичний та освітній заклади. Також були влучання у житлові будинки.
На місцях працюють відповідні служби. Розгортаються оперативні штаби для допомоги постраждалим. Інформації про травмованих чи жертв наразі немає.
- Балістичного обстрілу вночі зазнав Київ, у столиці двоє загиблих.