За даними проєкту «Хочу жить», починаючи з 2022 року, контракти з російськими збройними силами підписали майже 29 тисяч іноземців. Лише на 2026 рік міноборони РФ планувало завербувати ще 18,5 тисячі іноземних громадян.

Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими, станом на вересень 2026 року серед російських військовополонених перебувають громадяни 55 країн світу. Кожен десятий військовополонений російський окупант в Україні – громадянин іншої держави.

Передусім росіяни вербують людей серед найбідніших верств населення, обіцяють високі виплати та просту роботу. Натомість після підписання контракту їх відправляють в м’ясні штурми на найбільш небезпечні ділянки фронту.

Реклама

Завдяки дипломатичному тиску, висвітленню вербування в ЗМІ і протидії з боку урядів інших держав, Росія призупинила вербування громадян 39 країн. Серед них – Китай, Індія, Єгипет, Кенія, Пакистан, Гана та низка інших держав Африки й Азії.

Однак Москва не відмовилася від практики вербування іноземців, і наразі активніше використовуються країни Південної Америки, Центральної Азії та Африки. Це підтверджують не лише дані про вербування, а й кількість та географія іноземних військовополонених. За перші дев’ять місяців 2026 року в український полон потрапило більше іноземців, ніж за весь 2025 рік.

Серед них – громадяни Аргентини, Панами, Парагваю, Перу, Гондурасу, В’єтнаму, Монголії та багатьох інших країн.

Україна закликає уряди держав світу та міжнародні організації посилювати протидію російському вербуванню, виявляти вербувальників і посередників, перекривати канали залучення іноземців до російської армії та інформувати своїх громадян про реальні наслідки таких «контрактів».