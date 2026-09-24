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Україна готова до припинення атак по енергетиці та перемир'ю на морі, але в готовність Росії не вірить

Президент зазначив, що якщо агресор не погодиться на будь-який формат перемовин, то тоді Київ проситиме Трампа скористатися новим законопроєктом про санкції. 

Україна готова до припинення атак по енергетиці та перемир'ю на морі, але в готовність Росії не вірить
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президенти України і США на зустрічі в Нью-Йорку обговорювали можливі шляхи до деескалації війни. Україна вважає, що потрібно посилювати тиск на агресора, сказав Володимир Зеленський на пресконференції в Сполучених Штатах, запис якої поширив ОП.  

Йдеться і про тиск на полі бою та далекобійні удари, і про санкційний тиск від партнерів. У президента США зараз розв'язані руки в цьому питанні завдяки законопроєкту співавторства сенатора Ліндсі Грема. 

«Він може задіяти санкції у разі, якщо вирішить так. Коли ми обговорюємо умови, в яких обставинах, безумовно, президент Трамп говорить: "Я за те, щоб війна закінчилася дипломатичним шляхом". Україна підтримує, очікуємо, що і Росія буде підтримувати це», – сказав він.

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Водночас Володимир Зеленський не вірить, що Росія на це погодиться. 

«Якщо Росія не буде погоджуватись на перемовини в тому чи іншому форматі, безумовно, ми будемо робити все, щоб Сполучені Штати і президент Трамп прийняв рішення посилити санкції», – пояснив президент.

Зараз схоже на те, що Україна переживатиме ще одну зиму в війні. Україна готова на енергетичне перемир'я. Готова і на перемир'я на морі, зокрема зернове і металургійне. 

«Я говорив про це з лідерами країн, які дуже зацікавлені в цьому. Тому що зацікавлені не тільки сторони в війні, не тільки США, а Єгипет, з ким я говорив, Туреччина, Індія, Емірати», – сказав він. 

Без перемир'я на морі ці країни можуть отримати брак харчових продуктів, пояснив президент. 

Він також розкритикував зняття санкцій з двох російських олігархів, хоча додав, що тепер санкції ЄС проти 3000 людей діятимуть не пів року, а три роки. Це убезпечить нинішню санкційну політику від політичних змін в Європі. 

Президент зазначив, що готовності Владіміра Путіна до тристоронньої зустрічі зараз немає. Але зі США проговорюють зустріч технічних команд трьох країн. 

Він додав, що Штати вірять, що в цьому році можна досягнути певних домовленостей. Американська зараз сторона готує переговори з росіянами. 

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