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Третій армійський корпус першим в світі застосував НРК-розміновувачі у наступі

Це дозволяє зберегти життя українських військових. 

Третій армійський корпус першим в світі застосував НРК-розміновувачі у наступі
НРК «Мауль», ілюстративне фото
Фото: wheel-news.com

У рамках наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус першим серед військових підрозділів застосував наземні роботизовані комплекси (НРК) для розмінування та підтримки штурмових дій.

Як розповіли у армійському корпусі, головною метою впровадження цих технологій є заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках, щоб максимально зберегти життя українських військових.

На напрямку Шандриголового НРК розчистили 30 кілометрів маршрутів. Роботи впоралися з надскладною ділянкою всього за дві ночі, тоді як двом ротам саперів на це знадобився б тиждень. Головний результат застосування технології – абсолютна відсутність втрат серед саперів.

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«Часто запитують, а як щодо наших втрат? Відповідаю, ми мінімізуємо їх усіма можливими способами. Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА і НРК», - розповів у зверненні щодо початку другого етапу операції «Вівальді» бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Третій армійський корпус з нуля створив і масштабував систему застосування НРК – від рівня відділення до корпусу. В умовах відкритої місцевості та суцільних зон ураження розмінувати території виключно людським ресурсом було б неможливо, а роботизовані комплекси вже знімають близько 60% протипіхотних мін у смузі відповідальності. 

Окрім розмінування, наземні дрони успішно працюють на випередження, дистанційно мінуючи шляхи просування противника. Один екіпаж за добу здатен замінувати до 200 метрів місцевості, ізолюючи район бойових дій та зриваючи підхід ворожих резервів. Також НРК забезпечують безперебійну логістику на передньому краї: евакуюють поранених, підвозять провізію, будівельні матеріали та обладнання, мінімізуючи ризики для піхоти.

Операція «Вівальді» на Донеччині триває та набирає обертів. Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі  повернули під український контроль вже 125  квадратних кілометрів української території.

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