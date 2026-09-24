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Внаслідок удару постраждав пологовий будинок у Києві. Пацієнтки і діти вціліли, в розпал атаки народився хлопчик

У будівлі пошкоджено вікна і фасад, на парковці загинула людина. 

Внаслідок удару постраждав пологовий будинок у Києві. Пацієнтки і діти вціліли, в розпал атаки народився хлопчик
У Києві внаслідок атаки пошкоджено пологовий
Фото: МОЗ у Telegram

Внаслідок нічної атаки 24 вересня в Подільському районі пошкоджено пологовий будинок. Є ушкодження фасаду будівлі з 1 по 5 поверхи, вікон у приміщення пральні і котельні, дверей, клініко-діагностичного центру, розташованого поруч. 

Пацієнтки, діти і медики не постраждали. Про це повідомили в МОЗ.

«Вони перебували в укритті, де не припинялося надання медичної допомоги. Одного загиблого виявили на парковці біля медзакладу», – повідомили в міністерстві.

Там додали, що в розпал ракетної атаки в пологовому будинку народився хлопчик. 

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