Внаслідок удару постраждав пологовий будинок у Києві. Пацієнтки і діти вціліли, в розпал атаки народився хлопчик

Внаслідок нічної атаки 24 вересня в Подільському районі пошкоджено пологовий будинок. Є ушкодження фасаду будівлі з 1 по 5 поверхи, вікон у приміщення пральні і котельні, дверей, клініко-діагностичного центру, розташованого поруч.
Пацієнтки, діти і медики не постраждали. Про це повідомили в МОЗ.
«Вони перебували в укритті, де не припинялося надання медичної допомоги. Одного загиблого виявили на парковці біля медзакладу», – повідомили в міністерстві.
Там додали, що в розпал ракетної атаки в пологовому будинку народився хлопчик.
- Уночі 24 вересня російська армія атакувала Київ дронами. Не припинялася і дронова атака, яку ворог проводить майже безперервно.
- Внаслідок ударів поранені 8 людей, загинули двоє.