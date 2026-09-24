Сьогодні вранці Росія вбила шістьох людей на фермі в Харківській області

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Сьогодні вранці росіяни безпілотником атакували ферму у Старій Гнилиці Малинівської громади Харківщини. Там загинули шестеро людей: двоє чоловіків та четверо жінок.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про 12 постраждалих — це працівники ферми. Усім надається необхідна медична допомога.

Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу в посиленому режимі.

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Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Харківщині

Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

Біля с. Безруки Дергачівської громади також загинув 68-річний чоловік, зазнала поранень 52-річна жінка. У сел. Слатине Дергачівської громади поранено 63-річного чоловіка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль в сел. Золочів, а в Ізюмському районі пошкоджено 4 гаражні бокси у с. Червона Поляна та автомобіль с. Сухий Яр.

У Харківському районі пошкоджено електромережі у с. Елітне, 2 автомобілі в сел. Слатине, біля с. Безруки.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у сел. Близнюки, і у Чугуївському районі пошкоджено ферму в с. Стара Гнилиця.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 61 482 людини.