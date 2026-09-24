Основними напрямками нічного російського удару були Київщина та Одещина

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У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну «Цирконами», балістикою та безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 227 цілей ворога, у тому числі і протикорабельні та балістичні ракети.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Починаючи із 18:00 23 вересня противник атакував:

протикорабельними ракетами “Циркон” із Курської, Ростовської, Орловської області Росії,

балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської областей РФ,

282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера,

баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.

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Основними напрямками удару були Одещина і Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 227 цілей:

4 протикорабельні ракети “Циркон”;

3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях.

Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА.