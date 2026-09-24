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Основними напрямками нічного російського удару були Київщина та Одещина

Росія запустила вночі ракети та дрони різних типів. 

Основними напрямками нічного російського удару були Київщина та Одещина
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну «Цирконами», балістикою та безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 227 цілей ворога, у тому числі і протикорабельні та балістичні ракети.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил

Починаючи із 18:00 23 вересня противник атакував:

  • протикорабельними ракетами “Циркон” із Курської, Ростовської, Орловської області Росії, 
  • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської областей РФ, 
  • 282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, 
  • баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.
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Основними напрямками удару були Одещина і Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 227 цілей:

  • 4 протикорабельні ракети “Циркон”;
  • 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;
  • 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння уламків у 10 місцях. 

Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА.

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