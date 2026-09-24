Зеленський відреагував на російську атаку балістикою по Києву

Президент України Володимир Зеленський у соцмережах заявив, що російський удар балістикою по Києву відбувався саме в той момент, коли він у Нью-Йорку обговорював посилення санкцій з американськими конгресменами.

"Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, кожна така атака стає можливою через те, що Росія не зазнала тотального тиску і продовжує вважати, що може зробити ставку на балістичний терор.

Зеленський закликав Сполучені Штати відреагувати сильно, надавши Україні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя, а також реалізувавши санкції, передбачені ухваленим нещодавно та підписаним президентом Трампом законом авторства Ліндсі Грема.

Президент подякував представникам обох американських партій, які голосували за документ про "пекельні санкції", за готовність допомагати захищати життя.