​Вчора російські війська втратили 1540 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1540 солдатів, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 системи ППО, ураження одного літака підтвердили за позаминулу добу.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 523 980 осіб.

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