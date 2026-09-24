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​Вчора російські війська втратили 1540 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 523 980 осіб. 

​Вчора російські війська втратили 1540 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1540 солдатів, 15 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 системи ППО, ураження одного літака підтвердили за позаминулу добу. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб
  • танків – 12 367 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.
  • артилерійських систем – 50 240 (+24) од.
  • РСЗВ – 2 154 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 669 (+4) од.
  • літаків – 443 (+1(підтвержено за пепередній період) од.
  • гелікоптерів  – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од.
  • спеціальна техніка – 4 740 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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