У Київській області внаслідок російського дронового терору постраждала ще одна людина

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Російська атака на Київську область тривала весь учорашній день і сьогоднішню ніч 24 вересня. Загалом пошкоджено вісім об'єктів.

У Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків і авто. Постраждала людина 1945 року народження, повідомили в ОВА.

«У неї діагностовано гостру реакцію на стрес. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Необхідну медичну допомогу надали на місці», – йдеться у повідомленні.

У Фастівському районі пошкоджено транспортний засіб. У Бориспільському – приватний будинок.

«Служби продовжують працювати на місцях та допомагати людям. Повітряна тривога триває, просимо всіх залишатися у безпечних місцях», – йдеться у повідомленні адміністрації.