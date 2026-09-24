У Київській області внаслідок російського дронового терору постраждала ще одна людина

Російська атака на Київську область тривала весь учорашній день і сьогоднішню ніч 24 вересня. Загалом пошкоджено вісім об'єктів.
У Бучанському районі пошкоджено п'ять приватних будинків і авто. Постраждала людина 1945 року народження, повідомили в ОВА.
«У неї діагностовано гостру реакцію на стрес. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Необхідну медичну допомогу надали на місці», – йдеться у повідомленні.
У Фастівському районі пошкоджено транспортний засіб. У Бориспільському – приватний будинок.
«Служби продовжують працювати на місцях та допомагати людям. Повітряна тривога триває, просимо всіх залишатися у безпечних місцях», – йдеться у повідомленні адміністрації.
- Учора вночі росіяни поранили в Київській області трьох людей. Ворог б'є дронами по столичному регіону майже безперервно з 27 серпня. Крім того, він проводить ракетні атаки.