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Одещина була під комбінованою атакою ворога. Постраждали люди (доповнено)

Під удари потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об’єкти.

Одещина була під комбінованою атакою ворога. Постраждали люди (доповнено)
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 24 вересня російські війська завдали по Одеській області комбінованого удару. Постраждали двоє людей. 

Як написав начальник ОВА Олег Кіпер, ворог бив по цивільній інфраструктурі Одещини. Під удари потрапили лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об’єкти. 

Внаслідок атаки пошкоджена 10-поверхова нежитлова будівля, раніше атакований торговельний центр, покрівла відділення міської лікарні та продуктові склади. Вибито скління гімназії та житлових будинків, пошкоджено автомобілі.

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На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу. 

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині

Доповнення. За даними рятувальників, унаслідок удару по раніше атакованому ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували.

За іншою адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. 

В Одесі пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю 7-поверхової будівлі міської лікарні, вибито вікна у навчальному закладі та чотирьох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі.

У Білгород-Дністровському районі вибито вікна у трьох приватних житлових будинках.

Наслідки російської атаки на Одещину
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Одещину

  • Основними цілями російської атаки були Одещина та Київщина. 
  • Росіяни обстріляли Одесу малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". У місті лунали вибухи.
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