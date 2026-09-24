У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині росіяни понівечили будинки, газопровід та поранили двох людей

Від обстрілів постраждали 29 населених пунктів області. 

На Херсонщині росіяни понівечили будинки, газопровід та поранили двох людей
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала 29 населених пунктів Херсонщини, понівечила будинки, газопровід та поранила двох людей.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Томина Балка, Антонівка, Дар'ївка, Комишани, Микільське, Понятівка, Садове, Станіслав, Високе, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Чайчине, Вітрове, Інгулівка, Федорівка, Бургунка, Дніпровське, Зміївка, Зорівка, Михайлівка, Новоберислав, Республіканець, Саблуківка, Білозерка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також окупанти понівечили господарську споруду та  газопроводи.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. 

Прокудін нагадав, що люди, які бажають виїхати до більш безпечних регіонів, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies