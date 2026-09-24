На Херсонщині росіяни понівечили будинки, газопровід та поранили двох людей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж доби російська армія атакувала 29 населених пунктів Херсонщини, понівечила будинки, газопровід та поранила двох людей.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Томина Балка, Антонівка, Дар'ївка, Комишани, Микільське, Понятівка, Садове, Станіслав, Високе, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Чайчине, Вітрове, Інгулівка, Федорівка, Бургунка, Дніпровське, Зміївка, Зорівка, Михайлівка, Новоберислав, Республіканець, Саблуківка, Білозерка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також окупанти понівечили господарську споруду та газопроводи.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.

Прокудін нагадав, що люди, які бажають виїхати до більш безпечних регіонів, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.