Десять мешканців Сумщини постраждали через російські удари

Російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 22 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

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Упродовж минулої доби десятеро мешканців Сумщини постраждали від російських ударів.

Як розповіли у ОВА, у Сумській громаді внаслідок влучання КАБів поранення отримали чоловіки 51 і 64 років, травмовано двоє 37-річних, 53-річний, 42-річний, 39-річний чоловіки та 25-річна жінка. Внаслідок обстрілу далекобійною зброєю травмовано 48-річну жінку та 17-річного хлопця.

Протягом доби, з ранку 23 вересня до ранку 24 вересня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 22 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

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Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Степанівської, Миропільської, Юнаківської, Хотінської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Есманьської, Путивльської, Новослобідської, Великописарівської.

Ворог застосовував артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватний житлові будинки, автомобілі, нежитлові будівлі, автобус.

В Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, а у Новослобідській – б’єкт цивільної інфраструктури.

В Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, у Зноб-Новгородській – об’єкт цивільної інфраструктури.

В Середино-Будській та Есманьській громадах зруйновані житлові будинки.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 8 хвилин.