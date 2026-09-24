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У Києві сапери ДСНС вилучили залишки "Іскандер-М" біля житлових багатоповерхівок

Ракету доправили в безпечне місце для знешкодження.

У Києві сапери ДСНС вилучили залишки "Іскандер-М" біля житлових багатоповерхівок
Уламки "Іскандера" в Києві
Фото: ДСНС

У одному з районів Києва після нічного російського обстрілу виявили залишки ракети "Іскандер-М". Вона опинилась прямо посеред житлових багатоповерхівок.

Про небезпечну знахідку повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сапери ДСНС вилучили уламки та доправили для подальшого знешкодження. Для цього рятувальники використали піротехнічну машину важкого типу та маніпулятор. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • В ніч на 24 вересня Росія продовжила тероризувати Київ: по столиці били ракетами та дронами. Загинули 2 осіб, ще 8 – постраждали. Наслідки обстрілу зафіксували у у Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом’янському районах.
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