Ракету доправили в безпечне місце для знешкодження.

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У одному з районів Києва після нічного російського обстрілу виявили залишки ракети "Іскандер-М". Вона опинилась прямо посеред житлових багатоповерхівок.

Про небезпечну знахідку повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Сапери ДСНС вилучили уламки та доправили для подальшого знешкодження. Для цього рятувальники використали піротехнічну машину важкого типу та маніпулятор.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС