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Нацполіція повідомила нову підозру у справі про незаконне видобування 105 тис. тонн корисних копалин

Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин.

Нацполіція повідомила нову підозру у справі про незаконне видобування 105 тис. тонн корисних копалин

 Національна поліція повідомила нову підозру керівнику товариства у справі про незаконне видобування 105 тисяч тонн корисних копалин та відмивання 30 мільйонів гривень.

Про це йдеться у пресрелізі.

За даними слідства, львівське підприємство проводило біля с. Благодатне, що у Володимир-Волинському районі, геологічне вивчення надр. Попри наявність спеціального дозволу саме на дослідно-промислову розробку в межах визначеної ділянки, службові особи організували повноцінний промисловий видобуток корисних копалин – зокрема аргіліту, алевроліту та пісковику з териконів. 

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Надалі реалізовували копалини суб’єктам господарювання. Таким чином, під прикриттям “досліджень” фактично здійснювався незаконний видобуток і продаж ресурсів державного значення.

Аналіз фінансово-господарських операцій підтвердив реалізацію майже 105 тисяч тонн корисних копалин на суму понад 102 млн грн:

  • 56 203 тонн алевроліту,
  • 34 347 тонн аргіліту,
  • 14 363 тонн пісковику. 

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили нові факти протиправної діяльності. 

Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин.

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