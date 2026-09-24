Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин.

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Національна поліція повідомила нову підозру керівнику товариства у справі про незаконне видобування 105 тисяч тонн корисних копалин та відмивання 30 мільйонів гривень.

Про це йдеться у пресрелізі.

За даними слідства, львівське підприємство проводило біля с. Благодатне, що у Володимир-Волинському районі, геологічне вивчення надр. Попри наявність спеціального дозволу саме на дослідно-промислову розробку в межах визначеної ділянки, службові особи організували повноцінний промисловий видобуток корисних копалин – зокрема аргіліту, алевроліту та пісковику з териконів.

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Надалі реалізовували копалини суб’єктам господарювання. Таким чином, під прикриттям “досліджень” фактично здійснювався незаконний видобуток і продаж ресурсів державного значення.

Аналіз фінансово-господарських операцій підтвердив реалізацію майже 105 тисяч тонн корисних копалин на суму понад 102 млн грн:

56 203 тонн алевроліту,

34 347 тонн аргіліту,

14 363 тонн пісковику.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили нові факти протиправної діяльності.

Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин.