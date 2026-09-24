Національна поліція повідомила нову підозру керівнику товариства у справі про незаконне видобування 105 тисяч тонн корисних копалин та відмивання 30 мільйонів гривень.
Про це йдеться у пресрелізі.
За даними слідства, львівське підприємство проводило біля с. Благодатне, що у Володимир-Волинському районі, геологічне вивчення надр. Попри наявність спеціального дозволу саме на дослідно-промислову розробку в межах визначеної ділянки, службові особи організували повноцінний промисловий видобуток корисних копалин – зокрема аргіліту, алевроліту та пісковику з териконів.
Надалі реалізовували копалини суб’єктам господарювання. Таким чином, під прикриттям “досліджень” фактично здійснювався незаконний видобуток і продаж ресурсів державного значення.
Аналіз фінансово-господарських операцій підтвердив реалізацію майже 105 тисяч тонн корисних копалин на суму понад 102 млн грн:
- 56 203 тонн алевроліту,
- 34 347 тонн аргіліту,
- 14 363 тонн пісковику.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили нові факти протиправної діяльності.
Йдеться про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Підприємство нібито надавало послуги з оренди спецтехніки для видобування корисних копалин.