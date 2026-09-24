У ніч на 24 вересня під час масованої комбінованої атаки Росії в Одесі було пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1, відомої як Єврейська лікарня.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
На щастя, в момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу. Тож обійшлося без постраждалих.
Удар прийшовся по верхніх поверхах будівлі. Знищено фасад та кабінети на кількох поверхах, вибито вікна, пошкоджено покрівлю, а також - несучі конструкції всередині будівлі.
На місці триває ліквідація наслідків. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань.
"Ворог вкотре цілеспрямовано бʼє по цивільним обʼєктам, які не несуть жодного військового значення. Попри це, медична система Одещини продовжує працювати. Наші лікарі і надалі надають допомогу кожному, хто її потребує. Усе пошкоджене ми відновимо", - наголосив Кіпер.
Він закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Як повідомлялося, росіяни в ніч на 24 вересня обстріляли Одесу малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". Ворог пошкодив медичний та освітній заклади. Також були влучання у житлові будинки.