У момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медперсоналу.

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У ніч на 24 вересня під час масованої комбінованої атаки Росії в Одесі було пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1, відомої як Єврейська лікарня.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На щастя, в момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу. Тож обійшлося без постраждалих.

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Удар прийшовся по верхніх поверхах будівлі. Знищено фасад та кабінети на кількох поверхах, вибито вікна, пошкоджено покрівлю, а також - несучі конструкції всередині будівлі.

На місці триває ліквідація наслідків. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

Фото: Одеська ОВА

"Ворог вкотре цілеспрямовано бʼє по цивільним обʼєктам, які не несуть жодного військового значення. Попри це, медична система Одещини продовжує працювати. Наші лікарі і надалі надають допомогу кожному, хто її потребує. Усе пошкоджене ми відновимо", - наголосив Кіпер.

Він закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: Одеська ОВА

Як повідомлялося, росіяни в ніч на 24 вересня обстріляли Одесу малогабаритними крилатими ракетами "Бандероль". Ворог пошкодив медичний та освітній заклади. Також були влучання у житлові будинки.