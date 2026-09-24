Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаПолітика

Туск побоюється, що запрошення Путіна на G20 заохотить Росію до агресії

Держсекретар США Марко Рубіо натомість заявив, що сподівається на прийняття главою Кремля запрошення. 

Туск побоюється, що запрошення Путіна на G20 заохотить Росію до агресії
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента Росії Володимира Путіна у саміті G20 у Маямі може сприйматися Москвою як сигнал до продовження агресивної політики проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Туск зазначив, що підтримав би запрошення Путіна, якби воно могло наблизити справедливий мир. Водночас нинішня ситуація викликає занепокоєння, оскільки Росія може розцінити таку зустріч як заохочення продовжувати війну.

Реклама

"Якщо запрошення Путіна на G20 могло б наблизити нас до справедливого миру, я був би абсолютно за", – сказав польський прем’єр на пресконференції.

Що передувало?

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сподівається на прийняття Путіним запрошення. Голова Держдепу впевнений, участь у саміті дала б російському президенту можливість поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

У Кремлі заявили, що Росія розгляне запрошення на грудневу зустріч G20 у Маямі.

Президент Володимир Зеленський теж заявив, що готовий приїхати до Маямі на саміт лідерів G20 у грудні, якщо у ньому особисто братиме участь Путін. Проте важливими будуть не заяви чи слова, а конкретний результат. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies