Туск побоюється, що запрошення Путіна на G20 заохотить Росію до агресії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента Росії Володимира Путіна у саміті G20 у Маямі може сприйматися Москвою як сигнал до продовження агресивної політики проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Туск зазначив, що підтримав би запрошення Путіна, якби воно могло наблизити справедливий мир. Водночас нинішня ситуація викликає занепокоєння, оскільки Росія може розцінити таку зустріч як заохочення продовжувати війну.

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"Якщо запрошення Путіна на G20 могло б наблизити нас до справедливого миру, я був би абсолютно за", – сказав польський прем’єр на пресконференції.

Що передувало?

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сподівається на прийняття Путіним запрошення. Голова Держдепу впевнений, участь у саміті дала б російському президенту можливість поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

У Кремлі заявили, що Росія розгляне запрошення на грудневу зустріч G20 у Маямі.

Президент Володимир Зеленський теж заявив, що готовий приїхати до Маямі на саміт лідерів G20 у грудні, якщо у ньому особисто братиме участь Путін. Проте важливими будуть не заяви чи слова, а конкретний результат.